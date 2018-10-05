Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde çalışma yapan belediye işçileri tarafından, toprağa gömülü halde çuval içerisinde patlayıcı madde bulundu.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Damlakuyu Mahallesi'nde kazı çalışması yapan işçiler, toprağa gömülü halde bir çuvalın bulunması üzerine durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede çuvalda patlayıcı madde ve fitil bulunduğunu belirledi.
İHA bulunan patlayıcının 60 kilogram ağırlığında C4 tipi patlayıcı olduğu bilgisini geçti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
C4 TİPİ PATLAYICI
Plastik patlayıcılar sınıfından olan C4'ün yıkım gücünün yüksek olduğu biliniyor. 1-2 kilogramlık C4 tipi patlayıcının 300 metre çapındaki bir bölgede etkili olduğu belirtiliyor.