Konya'da torba içinde yeni doğmuş bebek bulundu

Konya'nın Karatay ilçesindeki bir aracın bagaj kapağında torba içinde yeni doğmuş bebek bulundu.

Olay, saat 08.30 sıralarında Tatlıcak Mahallesi Defne Sokak’ta meydana geldi. Park halindeki otomobilin bagaj kapağı üzerindeki bez torba içinde yeni doğmuş kız bebeği görenler, polise haber verdi.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hemen alınan bebek, ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.



Yapılan ilk tetkiklerde hipotermiye maruz kaldığı belirlenen kız bebeğin, 2 kilo 460 gram ağırlığında olduğu tespit edildi.

'SAĞLIĞI İYİ'



Bebeği muayene eden Dr. Ramazan Keçeci, “Hipotermiye maruz kalmıştı ve uygunsuz koşullarda göbeği bağlanmıştı. Şu an sağlığı geldiğine göre daha iyi. Sosyal hizmetlerle de görüşüp bebeğimizi daha sağlıklı bir yuvaya kavuşmasını sağlayacağız. Şu an için bebeğimiz iyi, vücut ısısı normale geldi ve beslenebiliyor” dedi.



Polis ekipleri, bebeği sokağa bırakan kişi ya da kişileri belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.