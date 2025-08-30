Konya'da trafik faciası: Araçtaki çift öldü

Konya'da Tahir Başkan idaresindeki hafif ticari araç, Kuzukuyu Kavşağı'nda şarampole devrildi.



İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.



Sağlık ekipleri sürücü ile araçtaki eşi Halime Başkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.



Çiftin cenazesi hastane morguna götürüldü.