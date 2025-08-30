Konya'da trafik faciası: Araçtaki çift öldü

Konya'nın Ereğli ilçesinde hafif ticari araç devrildi. Kaza sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Konya'da trafik faciası: Araçtaki çift öldü
Foto: Arşiv

'da Tahir Başkan idaresindeki hafif ticari araç, Kuzukuyu Kavşağı'nda şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri sürücü ile araçtaki eşi Halime Başkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Çiftin cenazesi hastane morguna götürüldü.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...