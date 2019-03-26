Konya'da minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 42 BEF 70 plakalı minibüs, Beyşehir-Konya kara yolunun 30. kilometresinde 32 LA 796 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada minibüste bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.
Yaralılar Konya kent merkezi ve Beyşehir'deki hastanelere kaldırıldı.
Konya'da trafik kazası: 2 ölü, 13 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Konya'da gerçekleşen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı.
Konya'da minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.