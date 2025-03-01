Konya'da trafik kazası: 2 yaralı

Kaza, Selimiye Mahallesi Konya Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pkalası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil, M.I. idaresindeki 42 ASJ 365 plakalı motosiklete çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü M.I. ile yolcu olarak bulunan K.Ü. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.