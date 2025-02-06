Konya’da trafik kazası: 3 yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Konya’da trafik kazası: 3 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Karapınar Kara yolu Merdivenli mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, D.K. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole indi.

Kazada sürücü D.K. ile otomobilde yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesinde kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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