Konya'da trafik kazası: ABD vatandaşı bir kişi hayatını kaybetti

Konya'nın Akşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ABD vatandaşı bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.



Bekir A. idaresindeki 42 UC 041 plakalı kamyon, D-300 karayolunun Değirmenköy Mahallesi yakınlarında, Gökhan Bola'nın (31) kullandığı 43 BD 190 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada otomobilde bulunan ABD vatandaşı James Stanley (44) hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü Gökhan Bola ve araçtaki İlkim Kaya (27) yaralandı.



James Stanley'in cenazesi Akşehir Devlet Hastanesi morguna, yaralılar da tedavi altına alınmak üzere Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

