Konya'da tur otobüsünün çarptığı yaya hayatını kaybetti

Konya'nın Beyşehir ilçesinde tur otobüsünün çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Konya'da tur otobüsünün çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kaza, Beyşehir-Antalya Kara yolu Adaköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir yönüne seyir halinde olan tur otobüsü yola çıkan Selamet Sarışen'e (57) çarptı.

Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi tarafından ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sarışen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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