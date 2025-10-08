Konya'da üç araç birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var
Konya'nın Ereğli ilçesinde ikisi TIR, üç aracın karıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.
Adana-Aksaray Karayolu Zengen mevkisinde saat 07.00 sıralarında tali yoldan ana yola çıktığı iddia edilen Ömer Sağlam (28) yönetimindeki minibüs ile Mahmut Kaya'nın (51) kullandığı TIR çarpıştı.
Servet Güzel (41) idaresindeki TIR da Kaya yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı.
İhbarla kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta sıkışan Servet Güzel'in öldüğü belirlendi.
Mahmut Kaya, Ömer Sağlam ve minibüsteki İzzettin Kaya (15) da yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.
- Zincirleme Kaza
- Trafik Kazası
- Ölüm
- Konya