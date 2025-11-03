Konya’da uyuşturucu operasyonları

Edinilen bilgiye göre, Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, çok sayıda sentetik ecza, kubar esrar ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen M.Y.P. (35), E.K. (42), T.P. (22) ve A.T.P. (25) isimli şahısların ikamet, araç ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 776 adet uyuşturucu hap, 300 mg sentetik ecza, 60 gram kubar esrar, 6 bin euro ve 1 adet av tüfeği bulundu.



Toplam 54 adet suç kaydı bulunan 4 şüpheliden E.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.



Konya’nın Çumra ilçesinde ise emniyet ve jandarma ekipleri koordineli şekilde ortak narkotik uygulaması gerçekleştirdi. İlçenin iki farklı noktasında eş zamanlı yapılan uygulamada narkotik köpeği de görev aldı.



123 araç ve 245 şahıs kontrol edilirken, bir şahıs hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 191. maddesi kapsamında işlem yapıldı.