Konya'da uyuşturucu operasyonu
Konya'da düzenlenen operasyonda bir kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheli tutuklandı.
Arşiv
Konya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
İlçe girişinde durdurulan araçtaki O.Ç.'nin sahte kimlik taşıdığı belirlendi.
Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işleminin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
