Konya'da uyuşturucu operasyonu

Konya'da düzenlenen operasyonda bir kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

İlçe girişinde durdurulan araçtaki O.Ç.'nin sahte kimlik taşıdığı belirlendi.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işleminin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

