Konya’da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Konya’nın Akşehir ilçesinde polisin durdurduğu otomobilde yapılan aramada sentetik bonzai el geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

Konya’da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, gençleri zehirlemek için sokak satıcılığı yapan şahıslar ve uyuşturucu madde kullanıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede yapılan istihbarı çalışmalar kapsamında plakalı araç ile ilçeye uyuşturucu getirildiği belirlendi.

Takibe alınan araç 24 Ağustos Bulvarı üzerinde durduruldu. Araçta ve içerisinde bulunan 2 kişi üzerinde yapılan aramada, 2 adet tütüne karıştırılmış bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.A. isimli şüpheli hakkında “ Madde Bulundurmak, Kullanmak ve Kabul Etmek” suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı. Diğer şüpheli H.A. hakkında ise “ Uyuşturucu Madde Bulundurmak, Kullanmak, Kabul Etmek suçu ile Uyuşturucu Madde Ticareti” suçlarından işlem yapılarak adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgulamasının ardından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilen H.A., tutuklanarak Akşehir Cezaevine gönderildi.

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