Konya'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Konya'nın Seydişehir ve Hüyük ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Konya'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Seydişehir-Konya kara yolunda, şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu.

Yapılan aramada, 13 gram ele geçirildi.

Hüyük ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan yol uygulamasında durdurulan otomobilde ise 18 peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ve 2 gram uyuşturucu bulundu.

Operasyonlarda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 2 kişi ise çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Tutuklananlardan birinin uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 730 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı.

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