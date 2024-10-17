Konya'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Seydişehir-Konya kara yolunda, şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu.



Yapılan aramada, 13 gram uyuşturucu ele geçirildi.



Hüyük ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan yol uygulamasında durdurulan otomobilde ise 18 peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ve 2 gram uyuşturucu bulundu.



Operasyonlarda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



Adliyeye sevk edilen 2 kişi ise çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Tutuklananlardan birinin uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 730 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı.