Konya’da uyuşturucu operasyonu: Dört şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya’da uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen üç ayrı operasyonda dört şüphelinin yakalandığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Konya’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunun ayrıntılarını paylaştı.
Bakan Yerlikaya, üç ayrı operasyonda dört şüphelinin yakalandığını bildirdi.
ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Ayrıca operasyonda; 739 bin adet uyuşturucu hap, 141 kilo Bonzai, 2 kilo 825 gram uyuşturucu hammaddesi (yaklaşık 420 kilo Bonzai yapılabilecek hammadde) ele geçirildiğini söyleyen Yerlikaya, gençleri zehirlemeye çalışan zehir tacirlerine asla izin vermeyeceklerini vurguladı.
