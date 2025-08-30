Konya'da uyuşturucu operasyonuna tutuklama
Konya'nın Akşehir ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Uyuşturucuyla mücadele sürüyor.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yürüttüğü çalışma sonucu, ilçedeki belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda 5 şüpheli yakalandı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılardan biri emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.
Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
