Konya'da uyuşturucu operasyonuna tutuklama

Konya'nın Akşehir ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Uyuşturucuyla mücadele sürüyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yürüttüğü çalışma sonucu, ilçedeki belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 5 şüpheli yakalandı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılardan biri emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.

Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

