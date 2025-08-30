Konya'da uyuşturucu operasyonuna tutuklama

Uyuşturucuyla mücadele sürüyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yürüttüğü çalışma sonucu, ilçedeki belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.



Operasyonda 5 şüpheli yakalandı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.



Gözaltına alınan zanlılardan biri emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.



Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.