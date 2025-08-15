Konya'da uyuşturucu operasyonuna tutuklama

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenledi.



Yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.



Gözaltına alınanlardan O.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.



Adliyeye sevk edilen zanlılardan S.D. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı, B.S. ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.