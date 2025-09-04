Konya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Konya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Kimlikleri belirlenen şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.T, M.A. ve M.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan A.T. ve M.A, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

