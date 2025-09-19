Konya'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine yolda yürüyen M.A.'yı durdurdu.

M.A.'nın yapılan üst aramasında, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan M.A. ifadesinde; uyuşturucu maddeyi M.B.'den satın aldığını söyledi.

Bunun üzerine M.B., gözaltına alındı. M.B. de uyuşturucu E.D.'den temin ettiğini söyledi.

Bu kez polis, düzenlediği operasyonda E.D.'yi de gözaltına aldı. E.D.'nin adresinde yapılan aramada; bir miktar uyuşturucu madde ile 130 bin TL ele geçirildi.

Şüphelilerden hakkında adli işlem başlatılan M.A. serbest kaldı. E.D. ve M.B. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece 'Uyuşturucu ticari yapmak' suçundan tutuklandı.

