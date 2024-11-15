Konya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Konya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, bir otomobille kente uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı ihbarını aldı.

Antalya'dan geldiği belirlenen araç, ilçedeki uygulama noktasında polisin "dur" ihtarına uymayınca yaşanan kovalamaca sonucu durduruldu.

Yapılan aramalarda, peçetelere emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan H.T, M.K. ve B.S, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öne Çıkan Video

Yeni Zelanda Parlamentosu karıştı! Haka danslı protesto

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...