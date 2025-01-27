Konya'da uyuşturucuya 5 tutuklama

Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.



Bir miktar uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 8 şüpheliden 5'i yakalandı. Diğer 3 şüphelinin benzer suçlardan cezaevinde olduğu tespit edildi.



Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.