Konya'da uyuşturucuya 5 tutuklama

Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı.

Konya'da uyuşturucuya 5 tutuklama

Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ticareti yapanlara yönelik 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Bir miktar uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 8 şüpheliden 5'i yakalandı. Diğer 3 şüphelinin benzer suçlardan cezaevinde olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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