Konya'da uyuşturucuya geçit yok

Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Mart-20 Mart tarihleri arasında 62 ayrı operasyon düzenledi.



Baskınlarda 16 bin 036 adet uyuşturucu hap, 468 gram sentetik kannabinoid, 118,79 gram metamfetamin, 17 adet peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid, 4,21 gram esrar, bir adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet fişek, suçtan elde edildiği düşünülen 652 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası ele geçirildi.



Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen yaklaşık 14 milyon 500 bin TL değerinde 4 adet daire ile 1 adet 2024 model otomobile de el konuldu.



76 ŞÜPHELİYE ADLİ İŞLEM



"Uyuşturucu madde kullanmak ve uyuşturucu ticareti yapmak" suçlarından 76 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. 76 şüpheliden 51'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 6'si adli kontrol şartı ile salıverildi.



19 şüpheli de tutuklandı. Ayrıca uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini yapma suçlarından aranan 12 kişi yakalanırken, bu şüphelilerden 9'u tutuklandı.