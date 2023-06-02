Konya'da yakılmış 2 ceset soruşturmasında 4 gözaltı

Konya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, 31 Mayıs'ta Konya-Ankara kara yolunun 125. kilometresindeki Kulu ilçesi Acıkuyu Mahallesi yakınlarında, Turgay G.(36) ile Nazan Ş.'nin (44) cesetlerinin bulunmasıyla ilgili çalışma başlattı.



Olaya karıştıkları öne sürülen 4 şüpheli yakalandı.



Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.



Vücutlarında bıçak darbesi izlerine rastlanan Turgay G. ile Nazan Ş'nin cesetleri, yol kenarında yakılmış olarak bulunmuştu.

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