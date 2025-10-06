Konya'da yan bakma kavgası: 5 yaşındaki çocuk öldü

Konya’nın Karatay ilçesi sokaktan ticari taksi ile geçen 3 kişi kendilerine yan baktığı iddiasıyla sokak üzerinde bulunan 19 yaşındaki Nedim K. ve 18 yaşındaki Ali T. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 3 kişiden biri yanında bulunan tabancayla Nedim K. ile Ali T.’ye ateş etti.

Olayda, Nedim K. ve Ali T. ile bu sırada olay yerinde bulunan 5 yaşındaki Yıldırım Kaçın boynundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Üç şüpheli ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Yaralılar, yakınları tarafından yakın çevrede bulunan Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 yaşındaki Yıldırım Kaçın kurtarılamayarak hayatını kaybetti, Nedim K.’nın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polisin kaçan şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.