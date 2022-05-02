Konya'da yanan ev çöktü: Anne ve oğlu hayatını kaybetti

Konya'da yanan evin enkazında anne ile oğlunun cesedine ulaşıldı.



Bozkır ilçesi Dereköy Mahallesi'ndeki müstakil evde çıkan yangında soğutma çalışmaları tamamlandı.



Yangın nedeniyle göçen evin enkazında ilk olarak zihinsel engelli olduğu öğrenilen Mehmet Ali'nin (35) ardından annesi Havva Yar Sırım'ın (75) cenazesine ulaşıldı.



Cenazeler, otopsi için Bozkır Devlet Hastanesine gönderildi.



Dereköy Mahallesi'nde dün ekmek tandırından çıkan alevlerin kısa sürede Havva Yar Sırım'ın yaşadığı evi sarması nedeniyle yangın çıkmıştı.



İtfaiye ekiplerince yangının söndürülmesinin ardından çatısı çöken evde anne ile oğlunun olabileceği ihtimali üzerine arama çalışması başlatılmıştı.