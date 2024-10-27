Konya’da yangın: 3 ev küle döndü, 4 evde hasar var

Konya'nın Beyşehir ilçesinde çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi, 4 evde hasar oluştu.



Doğanbey Mahallesi'nde Fettah S'nin evinde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Alevler bitişikteki iki eve daha sıçradı.



İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



Kerpiç, taş ve ahşap yapılı bitişik nizam eski köy evlerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler de yangının söndürülmesine destek verdi.



Patlamaların da yaşandığı yangın, uzun uğraşların ardından söndürüldü.



Yangında 3 ev tamamen kullanılamaz hale geldi, çevresindeki 4 ev de kısmen zarar gördü.



Dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.