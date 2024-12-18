Konya'da yangın faciası: 2 ölü

Konya'nın Beyşehir ilçesi Üzümlü Mahallesi'ndeki yayla evinde, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, evdeki Zeki ile Aynur Özbay çiftinin yaşamını yitirdiği belirlendi.



Çiftin cenazeleri, Beyşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.



Öte yandan ahırda bulunan 7 büyükbaşın da telef olduğu öğrenildi.