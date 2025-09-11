Konya'da yaralı baykuş koruma altına alındı

Konya'nın Karapınar ilçesinde Akile Yazar, sabah iş yerine giderken cadde üzerinde hareketsiz halde duran bir baykuş gördü. Baykuşun durumunu fark eden Yazar, hemen onu aracına alarak bir veterinere götürdü.

Veterinerde yapılan ilk muayenede baykuşun genel sağlık durumunun iyi olduğu ancak yorgun ve bitkin düştüğü belirlendi. Baykuşun bakımını üstlenen Yazar, daha sonra durumu Ereğli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Yetkililer tarafından teslim alınan baykuşun gerekli tedavisinin ardından doğal yaşam alanına salınacağı öğrenildi.

Olayla ilgili konuşan Akile Yazar, "Baykuşun hareketsiz olduğunu görünce yardımcı olmak istedim. Belki de bir sokak hayvanına yem olacaktı," diyerek duyarlılığını dile getirdi.

Kukumav (Athene noctua) türü baykuşların, Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika'da yaygın olarak yaşadığı, Türkiye'de de sıkça görüldüğü kaydedildi.