Konya'da yasaklı ilaç satışına gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kişinin kiraladığı depoda, kanatlı hayvanların tedavisinde kullanılan ilaçlar sattığı ihbarını aldı.

Harekete geçen polis, merkez Karatay ilçesinde bulunan depoya düzenlediği baskında, ABD menşeili ve ülkeye sokulması yasak olduğu öğrenilen 825 bin ilaç ele geçirdi.

Gözaltına alınan E.U'nun (43), temin ettiği ilaçları, oluşturduğu kendi markasıyla internet üzerinden sattığı öğrenildi.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.