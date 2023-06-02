Konya'da yeni obruk: 25 metre çapında

Konya'nın Karapınar ilçesine 13 kilometre mesafede boş tarlada obruk meydana geldi. Obruğun 25 metre çapında, 10 metre derinlikte olduğu açıklandı.

Konya'da yeni obruk: 25 metre çapında
Aksaray'da 10 gün arayla ikinci obruk oluştu

Aksaray'da 10 gün arayla ikinci obruk oluştu

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Sık sık obruk oluşumların meydana geldiği 'nın Karapınar ilçesindeki obruklara bir yenisi daha eklendi.

Birkaç gün önce meydana geldiği tahmin edilen 25 metre çapında ve 10 metre derinlikteki obruk bölgede çalışan işçiler tarafından fark edildi.

"ÇOK SAYIDA OBRUK VAR"

Üzerinde ekili ürün bulunmayan ve işçilerin çalışmadığı tarlanın boş olduğu belirtildi.

Bölgede yaşayan çiftçiler obruklara şaşırmadıklarını kaydederek, "Çevremizde çok sayıda obruk var. Artık alıştık. Şu ana kadar herhangi bir üzücü olayın yaşanmaması teselli verici.” dedi.

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