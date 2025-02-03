Konya'da yıkılma tehlikesi olan iki bina boşaltıldı

Konya'da 10 gün önce bir binanın çökmesi üzerine denetimler sıklaştırıldı. Yıkılma tehlikesi bulunan iki bina mühürlendi. Binaların zemin katlarındaki iş yerlerinin ara duvarlarının kaldırıldığı ortaya çıktı. Ayrıca çatlaklar oıluşan 5 katlı bir bina da boşaltıldı.

Konya'da yıkılma tehlikesi olan iki bina boşaltıldı

Aydınlıkevler Mahallesi Maun Sokak'ta bulunan Derya Sitesi D1 ve D2 blokların, binalarda çatlaklar oluşması nedeniyle boşaltılmasına karar verildi.

Olay yerine gelen ekipler, güvenlik şeridi çekti, boşalttıkları binaları mühürledi.

Aydınlıkevler Mahallesi Muhtarı Levenet Karakaya, boşaltılan iki blokta 20 dairenin bulunduğunu ve yaklaşık 70 kişinin yaşadığını belirtti.

Konya'da yıkılma tehlikesi olan iki bina boşaltıldı - 1

"EVE GELDİĞİMDE YARIKLAR GÖRDÜM"

Boşaltılan binanın birinci katındaki dairenin sahibi Halil İbrahim Erdal, 2 yıl önce aldığı evden kiracı çıkınca evi kontrole gittiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Evi 2 yıl önce aldığımda böyle bir şey yoktu. Eve geldiğimde inanılmaz yarıklar gördüm. Yetkililere haber verdim. Tehlike olduğunu arz ettim. İncelediler. Yan bloktakiler de böyle bir sorun yaşamış. O binaya da baktılar. Binaların zemininde çatlaklar olduğunu ve kullanılamayacağını söylediler."

Konya'da yıkılma tehlikesi olan iki bina boşaltıldı - 2

'nın Karatay ilçesinde yıkılma tehlikesi olan iki , zemin kattaki iş yerlerinde ara duvarların kaldırıldığı belirlenmiş, gün içinde boşaltılarak mühürlenmişti.

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