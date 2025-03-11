Konya'da yolcu otobüsü alev alev yandı

Konya’da seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı.



Olay, gece saatlerinde Seydişehir-Antalya karayolu Bozkır yol ayrımı yakınlarında meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, Alanya’dan Seydişehir yönüne seyir halinde olan bir yolcu otobüsünde yangın çıktı.



Yangını fark eden sürücü otobüsü durdurarak yolcuları indirirken, otobüsten alevler yükseldi.



İhbar üzerine yangın mahalline itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, otobüs kullanılamaz hale geldi.



Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.