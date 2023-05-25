Konya'da yolcu otobüsü kamyona çarptı: 1 ölü, 15 yaralı

Kamyon şoförü Ahmet Ecevit ve aynı araçta bulunan Ümmet Şahin ile otobüste bulunan İrem Ece Güler, Ömer Yavuzer, Gülşen İkbal Duran, Hüseyin Özcan, Mustafa Cengiz, Saliha Altınok, Helimcan Topuz, Selahattin Şahin, Aniş Yılmaz, Osman Sefa Özdemir, Muhammet Memişbey, Engin Söver ve Halil Cabacı yaralandı.



Ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ahmet Ecevit ve Aniş Yılmaz'ın durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

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