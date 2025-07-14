Konya'da yolcu otobüsü kazası: 3'ü çocuk 7 yaralı

Konya'dan Mersin'e giden Aşkın Hasbil'in (64) kontrolünü yitirdiği yolcu otobüsü, saat 07.00 sıralarında Konya-Adana Karayolu Karapınar ilçesi Hotamış mevkisi yakınlarında şarampole inip ağaçlara çarptı.

Kazada 37 kişinin bulunduğu otobüste şoför Hasbil, yolcular Sevim Bayar (57), Emine Çaylam (55), Özgür Kaçar (38), Damla Kaçar (5), Kadir Kaçar (12) ve Muhammet Emrah Kaçar (14) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

7 yaralı ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazadan yara almadan kurtulan yolcular da başka bir otobüsle yoluna devam etti.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

