Konya'da yolcu otobüsü kazası: Yaralılar var
Konya'nın Beyşehir ilçesinde yolcu otobüsünün devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı.
Antalya'dan Konya yönüne seyir halinde olan, sürücüsünün henüz kimliği tespit edilemeyen yolcu otobüsü, Beyşehir-Antalya Karayolu'nun 5. kilometresinde devrildi.
Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan otobüsteki 13 kişi, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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