Konya'da yolcu otobüsü kazası: Yaralılar var

Antalya'dan Konya yönüne seyir halinde olan, sürücüsünün henüz kimliği tespit edilemeyen yolcu otobüsü, Beyşehir-Antalya Karayolu'nun 5. kilometresinde devrildi.



Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Yaralanan otobüsteki 13 kişi, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.