Konya'da zincirleme kaza: 6 yaralı
Konya'nın Kulu ilçesinde toz taşınımı nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Konya-Ankara kara yolunda öğle saatlerinden itibaren etkili olan toz taşınımı, zincirleme kazaya neden oldu.
Görüş mesafesinin düşmesi sonucu biri tır olmak üzere 8 araç, Konya-Ankara kara yolunun 130. kilometresinde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla Cihanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kısa süreliğine trafiğe kapanan kara yolunda ulaşım, araçlar kaldırıldıktan sonra tekrar sağlanmaya başlandı.
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