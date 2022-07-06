Konya'da kadın cinayeti: Sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü

Haberler - DHA 06.07.2022 - 04:25
Konya'da Süleyman P. (46), sokak ortasında 2 çocuğunun annesi eşi Sultan P.'yi (34) bıçaklayarak öldürdü.
Olay, dün akşam saatlerinde Ilgın ilçesinde eski hastane yakınlarında meydana geldi.
Süleyman P, sokak ortasında eşi Sultan P.'yi bıçakla yaraladı. Kanlar içinde kalan Sultan P. yere yığılırken, Süleyman P. olay yerinden kaçtı.
Sultan P, kaldırıldığı Ilgın Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Süleyman P. kısa sürede polis tarafından yakalandı. Soruşturma sürüyor.