Konya'daki baba oğulu öldüren zanlılar adliyeye sevk edildi

Konya'da otomobile binerken silahlı saldırıya uğrayan baba oğlun ölümüne ilişkin gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi.

'da pazartesi günü Mehmet Koçyiğit ile yanındaki 11 yaşındaki oğlu Servet Koçyiğit, apartmanın bahçesindeki otomobillerine binmek isterken silahlı saldırıya uğraşmıştı.

Ölümle sonuçlanan saldırıya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Saldırıyı gerçekleştiren ve ardından gözaltına alınan Hıdır A.’ın yakınları G.A., O.A., C.A., M.A. ve M.A.’yı gözaltına aldı.

Konya'daki baba oğulu öldüren zanlılar adliyeye sevk edildi - 1 Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İFADESİNDE İTİRAF ETMİŞTİ

Hıdır A., ifadesinde saldırıyı aralarındaki husumet nedeniyle gerçekleştirdiğini anlatmış, husumetin 2021 yılına dayandığını dile getirmişti.

