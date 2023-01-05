Konya'daki barınak vahşetinde tahliye kararına itiraz

İlişkili Haberler Konya'daki barınak vahşetinin sanıkları hakim karşısına çıktı Konya'da barınaktaki hayvanları telef eden zanlıların ifadesine ulaşıldı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde köpeği kürekle vurarak öldüren sağlık teknisyeni Murat B. (27) ile hayvanı sürükleyerek götüren Sefa Ç.'nin (28) tahliyesine itirazda bulundu.



Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianameyle haklarında 6'şar yıla kadar hapis cezası istenen Murat B. ve Sefa Ç., 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde 2 Ocak'ta görülen duruşmada tahliye edildi.

Başsavcılık, dün iki sanığın tahliyesine yönelik karar için 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulundu.



Mahkeme, savcılığın itiraz kararını değerlendirecek.



NE OLMUŞTU?



Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde, sağlık teknisyeni Murat B.'nin köpeği kürekle vurarak öldürdüğü ve Sefa Ç.'nin hayvanı sürükleyerek götürdüğü anlara ait görüntüler, 24 Kasım'da sosyal medyada paylaşılmıştı.



16 Kasım'da yaşandığı belirtilen olayın görüntüleri, tepkilere neden olmuştu.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Murat B. ve Sefa Ç., sevk edildiği adliyede 'ev hayvanı veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.