Konya'daki barınakta bulunan hayvanlar sağlık taramasından geçirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Konya'da hayvan bakımevindeki görüntülerle ilgili açıklama yaptı.

Bakanlık, hayvanların kötü muameleye maruz kalıp kalmadıklarının tespiti için sağlık taraması ve muayene gerçekleştirileceğini bildirdi.

Yapılan açıklamada, söz konusu Merkez'de yaşanan olayın sosyal medyaya yansıyan görüntülerinin ihbar kabul edilerek, 25 Kasım'da görüntülerde yer alan şahıslar hakkında, Konya Tarım ve Orman Müdürlüğünce derhal suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Bakanlıkça yargıya intikal ettirilen sürecin titizlikle takip edileceği ifade edilen açıklamada, "Bakımevine yönelik ön incelemede, rutin denetimlerin eksiksiz yapıldığı, 2 Kasım 2022 ve 15 Kasım 2022'de yapılan denetimlerde hayvanların barınma koşullarına ilişkin bir olumsuzlukla karşılaşılmadığı ve bakımevinde bulunan hayvan sayısının kapasite dahilinde olduğu tespit edilmiştir" denildi.

"YAŞAM KOŞULLARINDA OLUMSUZLUK GÖZLENMEDİ"



Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürü başkanlığındaki, ilgili kurumların temsilcileri ve 53 veteriner hekimden oluşan heyet tarafından, bakımevindeki hayvanlar sağlık taraması ve muayeneden geçirildi.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, heyet tarafından gerçekleştirilen resmi kontrol ve denetimde hayvan bakımevindeki can dostların yaşam koşullarında herhangi bir olumsuzluk gözlenmediği belirtildi.

"TÜM HAYVANLARIN SAĞLIK DURUMU İYİ"



Rehabilitasyon süreci devam eden hayvanların ayrı bir bölümde tutulduğunun saptandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Yapılan tetkik ve kapsamlı muayeneler sonucunda tüm hayvanların sağlık durumlarının iyi olduğu tespit edilmiştir. 5199 sayılı Kanun kapsamında hayvan bakımevlerinin denetimleri, Genel Müdürlüğümüzce titizlikle yürütülmektedir."



Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde, bir köpeğe elindeki kürekle vurarak ölümüne neden olduğu görüntülerle ilgili soruşturma başlatılmış, olayla ilgili gözaltına alınan Murat Bacak ve köpeği sürükleyerek götüren Sefa Çakmak tutuklanmıştı.