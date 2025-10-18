Konya'daki bazı taşınmazlara acele kamulaştırma

Devlet Su İşleri (DSİ), Konya'daki bazı taşınmazları acele kamulaştıracak.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, 'da Göksu Havzası Yamaç Arazileri Sulaması (KOP) Projesi kapsamında acele kamulaştırma çalışmaları yapacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 'de yayımlandı.

Buna göre, Konya'da, KOP Projesi kapsamında belirlenen güzergahlara isabet eden bazı taşınmazların DSİ tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

