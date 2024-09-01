Konya'daki göçmen kuşların uğrak yeri Uyuz Gölü kurudu

Konya'nın Kulu ilçesinin 30 kilometre kuzeyinde ve Ankara sınırında yer alan, göçmen kuşların uğrak yeri olan Uyuz Göl'ü kurudu.

Konya'daki göçmen kuşların uğrak yeri Uyuz Gölü kurudu

Kömüşini Göl'ü olarak da anılan ve yeraltı suları ile beslenen tatlı su göl, derinliği 1 buçuk metre ve 15 kilometrekare alana sahipti.

kapalı havzası ve alt havzası olan Tuz Gölü havzası içinde yer alan göl, 1992'de sit alanı ilan edildi.

Göl kıyılarının sazlıklarla kaplı olması nedeniyle, başta dikkuyruk olmak üzere birçok göçmen kuş tarafından üreme alanı olarak kullanılan göl, bu nedenle alan koruma statüsü kazandı.

Beslendiği su kaynakların mevsimsel nedeniyle kesilmesi nedeniyle göl tamamen kurudu.

Binlerce kuşa ev sahipliği yapması gereken gölü, çoğu su kuşları da terk etti.

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