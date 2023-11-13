Konya'daki katliam gibi kazada 89 metre fren izi

Gözaltına alınan Sefa Selvi'nin yapılan kan testinde alkol ve uyuşturucu maddeye rastlanmadı.



Polis, alt geçit çalışmaları nedeniyle Trafik Elektronik Denetleme Sistemi'nin (TEDES) çalışmadığı ve 82 kilometre hızla gidilmesi gereken yolda, aracın ne kadar hızla gittiğini belirlemek için teknik inceleme yaptı.



Yapılan incelemede 89 metre fren izine rastlanılması nedeniyle aracın 117 kilometre hızla gittiği değerlendirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen amatör kümede bir futbol takımında oynayan Selvi, çıkarıldığı mahkemece ''Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma'' suçundan tutuklandı.

SÜRÜCÜNÜN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI



Selvi’nin ifadesinde bir anda karşısına kalabalık bir grubun çıktığını belirterek şunları söyledi:



''Seyir halinde iken bir anda karşıma kalabalık grup çıktı. Direksiyonu refüje doğru kırdım, frene bastım, ancak duramadım. Zaten alkol testim olumsuz çıktı. Bugün spora giderken 1,5 litre protein tozu içmiştim. Bir önceki gece de 1 litre enerji içeceği içmiştim. Daha önce hiç uyuşturucu kullanmadım. Kaç kilometre hızla gittiğimi bilmiyorum.''