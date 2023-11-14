Konya'daki katliam gibi kazada can kaybı 6'ya yükseldi

Yaralılar, kentteki hastanelere götürülürken sürücü Sefa Selvi de gözaltına alındı.



Selvi, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Kazada ölen 5 kişi, pazar günü Kadınhanı ilçesinde toprağa verildi.

YARALILARDAN BİRİ KURTARILAMADI



Yaralılardan Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavisi süren Emine Atalay da bugün doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



Ölü sayısı 6'ya yükselirken ölen Atalay'ın oğlu Ali Cemal Atalay tedavisinin ardından taburcu oldu. Diğer yaralıların tedavisinin devam ettiği belirtildi.