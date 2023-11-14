Konya'daki katliam gibi kazada can kaybı 6'ya yükseldi

Konya'da 4 Kasım'da meydana gelen kazada yaşamını yitirenlerin sayısı yükseldi.
Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi'nde inşaatta işçisi olarak çalışan Sefa Selvi yönetimindeki otomobil, tramvaydan inip yolun karşısına geçmek isteyen yayalara çarptı.
Kazada yayalardan Fadime Aslan (52), Sultan Aslan (33), kızları Elif Aslan (14), Fadime Aslan (7) ve Azra Atalay (9) hayatını kaybetti.
Ölen Fadime Aslan'ın kızı Emine Atalay (32), torunları Hasan Atalay (11), Ali Cemal Atalay (8), Fadime Aslan (8) ve sürücünün yanında bulunan Ceylin Naz Övüş (6) yaralandı.
Yaralılar, kentteki hastanelere götürülürken sürücü Sefa Selvi de gözaltına alındı.
Selvi, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kazada ölen 5 kişi, pazar günü Kadınhanı ilçesinde toprağa verildi.
YARALILARDAN BİRİ KURTARILAMADI
Yaralılardan Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavisi süren Emine Atalay da bugün doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Ölü sayısı 6'ya yükselirken ölen Atalay'ın oğlu Ali Cemal Atalay tedavisinin ardından taburcu oldu. Diğer yaralıların tedavisinin devam ettiği belirtildi.
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