Konya'daki süt banyosu görüntülerine ilişkin davada karar

Konya'da süt toplama merkezinde kazanın içine girip süt banyosu yapan çalışan ile bunu görüntüleyip sosyal medyada paylaşan kişi beraat etti.

Haberler - NTV Haber - Anadolu Ajansı 21.10.2021 - 15:22

Konya'daki süt banyosu görüntülerine ilişkin davada karar

İlişkili Haberler

Süt banyosu olayıyla gündeme gelen Emre Sayar: Böyle bir hatayı nasıl yaptım

Süt banyosu olayıyla gündeme gelen Emre Sayar: Böyle bir hatayı nasıl yaptım

'Süt banyosu'na istenen ceza belli oldu

'Süt banyosu'na istenen ceza belli oldu

Konya'da süt toplama merkezinde teknedeki sütle banyo yapan çalışan ile bunu görüntüleyerek sosyal medyada paylaşan kişinin beraatlerine karar verildi.

İşçi Emre Sayar'ın kazanda süt banyosu yaptığı ana ait görüntüler, geçen yıl Uğur Turgut tarafından sosyal medyada paylaşılmıştı.

İki zanlı hakkında 2'şer yıldan 15’er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Tutuksuz yargılanan sanıkların avukatı, olayın medya baskısıyla davaya dönüştüğünü ileri sürdü.

Davanın üçüncü duruşmasında karar açıklandı.

Emre Sayar ile Uğur Turgut "zehirli madde katma" suçunu işlediklerine dair yeterli delil bulunmaması nedeniyle beraat etti.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...