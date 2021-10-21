Konya'daki süt banyosu görüntülerine ilişkin davada karar

Konya'da süt toplama merkezinde teknedeki sütle banyo yapan çalışan ile bunu görüntüleyerek sosyal medyada paylaşan kişinin beraatlerine karar verildi.



İşçi Emre Sayar'ın kazanda süt banyosu yaptığı ana ait görüntüler, geçen yıl Uğur Turgut tarafından sosyal medyada paylaşılmıştı.



İki zanlı hakkında 2'şer yıldan 15’er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.



Tutuksuz yargılanan sanıkların avukatı, olayın medya baskısıyla davaya dönüştüğünü ileri sürdü.



Davanın üçüncü duruşmasında karar açıklandı.



Emre Sayar ile Uğur Turgut "zehirli madde katma" suçunu işlediklerine dair yeterli delil bulunmaması nedeniyle beraat etti.