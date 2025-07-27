Konya'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Kaza, Beyşehir - Konya kara yolu Çukurağıl Mahallesi yakınlarında meydana geldi.



Konya yönüne seyir halinde olan sürücüsü henüz öğrenilemeyen 42 ART 606 plakalı otomobil, yoldan çıkarak ekin tarlasına savruldu.



Kazada araç sürücüsü ve otomobilde yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı.



İhbar üzerine adrese sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralılar O.G, R.Ö, M.O. ve A.S.A. ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.