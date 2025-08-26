Konya'dan sonra şimdi de Karaman'da obruk oluştu

Belde sınırlarındaki mısır tarlasında sulama boruları toplandığı sırada obruğu görenler, durumu yetkililere bildirdi.



İhbar üzerine bölgeye gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, obruk çevresinde incelemede bulundu.



Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, gazetecilere, yer altı sularının çekilmesiyle Karaman bölgesinde de obruklar oluşmaya başladığını söyledi.