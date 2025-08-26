Konya'dan sonra şimdi de Karaman'da obruk oluştu

Konya'daki obrukların ardından Karaman'da da 15 metre çapında, derinliği 5 metreyi bulan obruk meydana geldi.

Belde sınırlarındaki mısır tarlasında sulama boruları toplandığı sırada obruğu görenler, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, obruk çevresinde incelemede bulundu.

Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, gazetecilere, yer altı sularının çekilmesiyle Karaman bölgesinde de obruklar oluşmaya başladığını söyledi.

Konya'dan sonra şimdi de Karaman'da obruk oluştu - 1 Obruk oluşan bölge Karaman tarımı için önemli olduğu ifade edildi.

Obrukların bölgede tarımı olumsuz etkilediğini aktaran Bayram, "Konya'nın Karapınar ilçesinde ciddi manada obruk oluşmuştu ama son yıllarda 'da da obruk oluşmaya başladı." dedi.

