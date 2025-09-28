Konyaspor-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig'de 7. hafta

Konyaspor, Süper Lig'in 7. haftasında Başakşehir ile galibiyet için sahada mücadele edecek. Konyaspor sahasında puan arayacak ve maçtan galip gelmek için çabalayacak. Peki, Konyaspor-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Konyaspor-Başakşehir maçı yayın bilgileri.



KONYASPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI VE HANGİ KANALDA?



Süper Lig'in 7. hafta mücadelesi 28 Eylül Pazar günü saat 17.00’da başlayacak.



Mücadele, Bein Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

