Konyaspor-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig'de 7. hafta
Trendyol Süper Lig'de 7. hafta bugün oynanacak Konyaspor-Başakşehir mücadelesiyle devam edecek. Haftanın dikkat çeken mücadelesinde Konyaspor ile Başakşehir karşı karşıya gelecek ve iki tarafta mutlak galibiyet için sahada olacak. Mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu. Peki, Konyaspor-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
KONYASPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI VE HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 7. hafta mücadelesi 28 Eylül Pazar günü saat 17.00’da başlayacak.
Mücadele, Bein Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
