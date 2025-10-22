Kooperatif evleri teslim edilmeyince kavga çıktı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde iddiaya göre, 2018 yılında yapımına başlanan kooperatif evlerinin teslim edilmediği için mağdur edildiklerini ileri süren kişiler ile eski kooperatif başkanının yakınları bir araya geldi.

İki grup arasında çıkan kavgada kesici aletler kullanıldı. Olayda Cesur Arslan ve Kenan Kızıl hayatını kaybetti. Yaralanan E.Y. ve T.K. Yozgat Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. 5 şüpheli ise gözaltına alındı.

Öte yandan, kavgada hayatını kaybeden Cesur Arslan, yaptığı açıklamada, 2018 yılında yapımına başlanan evlerinin teslim edilmediği için mağdur edildiklerini dile getirmişti.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.