Kooperatif operasyonunda ikinci dalga. 8 kişi gözaltında

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON’a yönelik kooperatif davasında yargılama sürüyor..



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'ne "zimmet" iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, bilirkişi raporları doğrultusunda sorumlulukları tespit edilen 11 şüpheli hakkında gözaltı karar verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kooperatifin o dönemki başkanı ve eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ekipler, 3 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

⁠SOYER VE ASLANOĞLU TUTUKLANMIŞTI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, 1 Temmuz'da İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatılmış, bu kapsamda Sayıştay raporu, mülkiye müfettişi raporu, bilirkişi raporlarına istinaden "ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Şüphelilerden 22'sinin İZBETON AŞ, 2'sinin İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi, 3'ünün İş Dünyası Konut Yapı Kooperatifi, 2'sinin İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi, 3'ünün İş Alemi Yeni Yaşam Konut Yapı Kooperatifi, 3'ünün Egeli İş İnsanları Konut Yapı Kooperatifi'nde görevli olduğu, diğer 122 şüphelinin ise belediye personeli, inşaat, yapı, elektrik, mermer, ayrıştırma gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin sahibi ve çalışanları olduğu belirtilmişti.

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 139 şüpheli yakalanmış, Soyer ve Aslanoğlu'nun da bulunduğu 60'ı tutuklanmış, 58 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Şüphelilerden 20'si emniyetten, biri savcılıktan serbest bırakılmıştı.

Soyer ile Aslanoğlu'nun da aralarında olduğu 65 şüpheli hakkında, "kooperatif" işlerinde yolsuzluk iddiasıyla iştirak halinde ve zincirleme şekilde, "kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak nitelikli dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" ve bu suçlara teşebbüs suçlarından hazırlanan üçüncü iddianamede 3'er yıldan 45'er yıla kadar hapis cezası talep edilmiş, iddianame İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Yargılama sürecinde eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 8 sanık tahliye edilmişti.

9 Aralık'ta görülen duruşmada ise mahkeme heyeti, İZBETON AŞ Başkanvekili Barış Karcı'nın oy birliğiyle tahliyesine, Soyer ve Kaya'nın ise oy çokluğuyla tutukluluk hallerinin devamına karar vermişti. Bu duruşmada heyet, bilirkişi raporunun akıbetinin sorulmasına, Aslanoğlu'nun ev hapsi şeklindeki adli kontrolünün kaldırılmasına, imza adli kontrol tedbiri olan tutuksuz sanıkların imza yükümlülüklerinin kaldırılmasına ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesine hükmedip duruşmayı ertelemişti.