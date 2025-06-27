Kooperatif seçiminde kavga çıktı, fenalaşan kişi öldü
Uşak'ta taşıyıcılar kooperatifi yönetim seçimde çıkan kavga sırasında fenalaşan 55 yaşındaki Ahmet Dülger hastanede öldü.
Uşak’ın Banaz ilçesinde, kooperatif seçiminde çıkan kavganın ardından fenalaşan kişi hastanede hayatını kaybetti.
Banaz Özlem Tur Taşıyıcılar Kooperatifi'nin Şehitler Mahallesi’ndeki kooperatif binasında Olağan Genel Kurulu yapıldı.
Seçimde mevcut başkan Cengiz Akkaş’a karşı aday olan Nezih Candoğan seçimi 1 oy farkla kazandı.
Seçimin sona ermesinin ardından taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Bazı üyelerin araya girmesiyle kavga sonlandırıldı.
Olay yerinden aracıyla ayrılan ve kavgaya karışan kooperatif üyelerinden 55 yaşındaki Ahmet Dülger (55) yolda fenalaştı.
Ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dülger, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.
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